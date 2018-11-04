هشام زكريا يشيد بإدارة نادر شوقي.. ويؤكد: رفضت عرضين من مصر والسعودية

أكد هشام زكريا المدير الفني لفريق وادي دجلة أن التنظيم هو سر نجاح نادي الجونة حتى الأن بسببو جود مجلس ادارة محترف بإدارة نادر شوقي.

وقال هشام في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "هناك شركة محترمة تدير الكرة في نادي الجونة بادارة نادر شوقي".

وتابع: "نادر شوقي من الكوادر المميزة القادرة على تخطيط مستقبل الفريق لمدة 5 أو 6 سنوات مقبلين باسلوب عملي عالمي".

وأضاف: "رفضت عروض من أندية مصرية وسعودية في الدرجة الثانية، وبحمد ربنا ان نادر شوقي جه في سكتي".

واختتم: "كل فرد يعلم جيدًا حدوده، سواء جهاز فني او لاعبين او مركز اعلامي او ادارة الكرة".