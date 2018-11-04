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قبل انتهاء المهلة.. خطوات إضافة المواليد وتحديث بيانات البطاقات التموينية (فيديو)

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 05:23 ص
قبل انتهاء المهلة.. خطوات إضافة المواليد وتحديث بيانات البطاقات التموينية (فيديو)
بطاقة تموينية
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استعرض عمرو محمد، المنسق الإعلامي لوزارة التموين، خلال لقاء خاص مع فضائية "ten"، خطوات إضافة المواليد الجدد وتحديث بيانات البطاقات التموينية من خلال الموقع الاليكتروني الذي حددته الوزارة.

وعرض مقطع فيديو يوضح إجراءات الإضافة والتأكد من صحة البيانات خطوة بخطوة تسهيلا على المواطنين لإجراء تلك الخطوات من المنزل.

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