15 صورة من حفل افتتاح الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان 'أيام قرطاج السينمائية' (صور)





انطلقت اليوم السبت فعاليات الدورة 29 لمهرجان أيام قرطاج السينمائية والتي تستمر إلى 10 نوفمبر 2018، بحضور قرابة 500 ضيفًا من بلدان عربية وأجنبية.





ويبرز 'الفجر الفني' 15 صورة من حفل الافتتاح الذي شهد حضور العديد من الفنانين التونسيين والعرب و الأجانب، وكذلك السياسين على غرار رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ومحمد زين العابدين وزير الثقافة وحرمه، إضافة إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحرمه.





وتجدر الإشارة إلى زيادة الاحتياطات الأمنية ضمان نجاح هذه الدورة، خاصة إثر عملية إرهابية نفذتها إرهابية فجرت نفسها أول الأسبوع المنقضي بقلب العاصمة التونسية.



