اخبار يوفنتوس - أليجري: رونالدو ليس أنانيا.. وتمريراته الحاسمة خير دليل

أكد الإيطالي ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب غير أناني وهو قائدًا حقيقيًا، كما كان في ريال مدريد الإسباني.

وقال أليجري في تصريحات صحفية عقب الفوز على كالياري بثلاثية: "حتى عندما لا يقوم بالتسجيل فأنه يكون حاسم، حيث مرر الكرة لكوادرادو في مرتدة سريعة، مشددًا على اللاعبون الحقيقيين دائما ما يصنعون الفرق سواء بالتسجيل او القيام بتمريرات حاسمة، وهو محترف رائع ولاعب غير عادي".

وأضاف أليجري: "كيف ترى المباراة؟ يجب أن ندافع بشكل أفضل، لقد تلقينا الكثير من الأهداف منذ بداية البطولة، من الواضح اننا نواجه صعوبات في الجزء الدفاعي".

وبسؤاله .. هل هذه هي أفضل نسخة من بينتانكور في الميدان أجاب: "لا، اليوم قام بلعب مباراة رائعة بمستوى رائع، لقد احتاج لبعض الوقت ليتطور، وهو الآن لاعب مهم لنا"

واختتم بقوله: "كوستا تعرض لألم في الفخذ، وشارك كوادرادو وساعد الفريق، أنا سعيد بما قدمه الاثنان، ويجب علينا تحسين الدفاع في مناطقنا. فهنالك الكثير من الكرات داخل منطقة جزائنا".