متسابق يتعرض للإغماء ويسقط أرضا بعد صدمة خروجه من برنامج "نجم السعودية" (فيديو)
الأحد 04/نوفمبر/2018 - 04:31 ص
تعرض أحد المتسابق في برنامج اكتشاف المواهب "نجم السعودية" ويدعى عماد إبراهيم للإغماء وسقط أرضًا عقب إعلان خروجه من المنافسة.
وتتكون لجنة تحكيم البرنامج من الفنان عبادي الجوهر، والفنانة وعد، والملحن ممدوح سيف.
وتدور فكرة البرنامج حول دعم مواهب غنائية سعودية جديدة لكلا الجنسين، ويحظي المتسابقون بدعم من البرنامج كي ينالوا شهرة واسعة، يستطيعوا الدخول في عالم الغناء.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن