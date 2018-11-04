متسابق يتعرض للإغماء ويسقط أرضا بعد صدمة خروجه من برنامج "نجم السعودية" (فيديو)





تعرض أحد المتسابق في برنامج اكتشاف المواهب

"نجم السعودية" ويدعى

عماد إبراهيم للإغماء وسقط أرضًا عقب إعلان خروجه من المنافسة.



وتتكون لجنة تحكيم البرنامج من الفنان عبادي الجوهر، والفنانة وعد، والملحن ممدوح سيف.