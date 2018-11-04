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دي ماريا والقط أول الراحلين عن صفوف المصري في يناير بسبب القائمة الإفريقية

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 03:36 ص
دي ماريا والقط أول الراحلين عن صفوف المصري في يناير بسبب القائمة الإفريقية
دي ماريا
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نيرة الجابري
 

استبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، كل من عبد الناصر دي ماريا ومحمود القط من القائمة المشاركة في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

 

وعلم "الفجر الرياضي" أن دي ماريا والقط سيكونان أول الراحلين عن صفوف المصري في فترة الانتقالا ت الشتوية المقبلة بسبب الاستبعاد من القائمة الإفريقية.

 

وجاءت قائمة الفريق على النحو التالي:

 

حراسة المرمى : أحمد مسعود – محمود السيد – أحمد بوسكا

 

خط الدفاع : محمد شطه – كريم العراقي – احمد خالد – أحمد شوشة – أحمد عبد الموجود – مصطفى "مارسيلو - محمد كوفي - محمود حمد

 

خط الوسط : حجاج عويس – عمرو موسى – فريد شوقي – محمدجابر – أحمد شكري – إسلام عيسى - جبرين توريك --إيزي ايميكا

 

خط الهجوم : أحمد ياسر – أحمد جمعة – "جريندو" – محمود وادي

 

المزيد عن: محمود القط رياضة دي ماريا المصري القائمة الافريقية الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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