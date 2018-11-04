23 لاعبا في قائمة المصري بالكونفيدرالية الإفريقية
الأحد 04/نوفمبر/2018 - 03:20 صنيرة الجابري
أعلن ميمي عبد الرازق المدير الفني للمصري البورسعيدي عن قائمة الفريق لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية في الموسم المقبل.
وجاءت قائمة الفريق على النحو التالي:
حراسة المرمى : أحمد مسعود – محمود السيد – أحمد بوسكا
خط الدفاع : محمد شطه – كريم العراقي – احمد خالد – أحمد
شوشة – أحمد عبد الموجود – مصطفى "مارسيلو - محمد كوفي - محمود حمد
خط الوسط : حجاج عويس – عمرو موسى – فريد شوقي – محمدجابر
– أحمد شكري – إسلام عيسى - جبرين توريك --إيزي ايميكا
خط الهجوم : أحمد ياسر – أحمد جمعة – "جريندو"
– محمود وادي
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