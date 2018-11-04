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23 لاعبا في قائمة المصري بالكونفيدرالية الإفريقية

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 03:20 ص
23 لاعبا في قائمة المصري بالكونفيدرالية الإفريقية
المصري البورسعيدي
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نيرة الجابري
 

أعلن ميمي عبد الرازق المدير الفني للمصري البورسعيدي عن قائمة الفريق لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية في الموسم المقبل.

 

وجاءت قائمة الفريق على النحو التالي:

 

حراسة المرمى : أحمد مسعود – محمود السيد – أحمد بوسكا

 

خط الدفاع : محمد شطه – كريم العراقي – احمد خالد – أحمد شوشة – أحمد عبد الموجود – مصطفى "مارسيلو - محمد كوفي - محمود حمد

 

خط الوسط : حجاج عويس – عمرو موسى – فريد شوقي – محمدجابر – أحمد شكري – إسلام عيسى - جبرين توريك --إيزي ايميكا

 

خط الهجوم : أحمد ياسر – أحمد جمعة – "جريندو" – محمود وادي

 

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