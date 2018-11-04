شاهد.. لحظة تتويج الفيتنامية فونج خان بلقب ملكة جمال الأرض لعام 2018 (فيديو)

توج القائمون على مسابقة ملكة جمال الأرض الفيتنامية فونج خان نجوين، 23 عامًا، باللقب خلال الحفل الذى أقيم أمس السبت، فى العاصمة الفلبينية مانيلا، لتصبح أول فيتنامية تفوز باللقب فى تاريخ المسابقة.



