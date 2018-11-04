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شاهد.. لحظة تتويج الفيتنامية فونج خان بلقب ملكة جمال الأرض لعام 2018 (فيديو)

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 02:58 ص
شاهد.. لحظة تتويج الفيتنامية فونج خان بلقب ملكة جمال الأرض لعام 2018 (فيديو)
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توج القائمون على مسابقة ملكة جمال الأرض الفيتنامية فونج خان نجوين، 23 عامًا، باللقب خلال الحفل الذى أقيم أمس السبت، فى العاصمة الفلبينية مانيلا، لتصبح أول فيتنامية تفوز باللقب فى تاريخ المسابقة.

ووفقًا لموقع المسابقة، فإن فونج، تدرس التسويق وتتحدث الإنجليزية والفيتنامية بطلاقة.


وبحسب الفيديو التقديمى لها للمسابقة، تحدثت عن مشروع بيئى للحفاظ على نهر الميكونج والذى يقع فى جنوب فيتنام.


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