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هشام زكريا: "مباراة الاتحاد السكندري أكثر مباراة زعلت عليها"

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 02:50 ص
هشام زكريا: مباراة الاتحاد السكندري أكثر مباراة زعلت عليها
هشام زكريا
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أحمد شاكر
 

أكد هشام زكريا المدير الفني لفريق الجونة أن الخسارة أمام الاتحاد السكندري هو أكثر ما أزعجه في مشواره مع الفريق هذا الموسم.

 

وقال زكريا في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "مباراة الاتحاد السكندري اكثر مباراة زعلت عليها".

 

وتابع: "ضيعنا كتير في المباراة ولما ربنا وفقنا واتعادلنا خسرنا في اخر دقيقة، الخسارة كانت درامية ولكن كنت مبسوط ان اللعيبة أدت الي عليها كويس جدًا".

 

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