"الأرصاد" تحذر من "ظاهرة خطيرة" تضرب مصر خلال ساعات

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد، إن الساعات المقبلة ستكون الأجواء مستقرة للغاية خاصة على محافظات الوجه البحري والقاهرة، ولكن من المتوقع أن تسقط أمطار غزيرة ربما تصل لحد السيول، وذلك على محافظات جنوب الصعيد وعلى الأخص أسوان والأقصر، وذلك بالإضافة إلى مدن البحر الأحمر، وكذلك سلاسل الجبال هناك ومدن حلايب وشلاتين.





وأوضح الدكتور عبد العال في تصريحاته، بأنه من الضروري بالنسبة لقائدي السيارات والمواطنين توخي الحذر في الساعات المقبلة، وذلك بسبب وجود إحتمالية كبيرة لظهور الشبورة المائية بشكل مكثف، خاصة مع ساعات الصباح الباكر، وهو الأمر الذي قد يٌعيق الروية الأفقية، وعلى الأخص في الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.



