نجوم مصر ولبنان يتألقون فى الليلة الثالثة لمهرجان الموسيقى العربية الـ ٢٧ (صور)





تتواصل ليالي مهرجان الموسيقي العربية في نسخته الـ 27 المهداة إلى روح الفنانة الراحلة شادية والموسيقار ميشيل المصري وعازف الكمان سعد محمد حسن، حيث أقيم مساء السبت ٣ نوفمبر ثلاث حفلات بالقاهرة والإسكندرية بدأت في السابعة مساء بالساحة الخارجية لدار الأوبرا بالقاهرة حيث استقبل اأطفال وشباب مركز تنمية المواهب الذي يشرف عليه الدكتور عبد الوهاب السيد رواد الاوبرا و المهرجان بالاغاني الوطنية والطربية بعدها انتقلت الفعاليات إلى بهو المسرح الكبير حيث عزف التخت العربي مجموعة من أروع اعمال الموسيقي العربية.





ثم استهل المطرب اللبناني الشاب سعد رمضان، فقرته الغنائيه علي المسرح الكبير بفاصل من أجمل اغاني التراث المصرية واللبنانية بمصاحبة فرقة الحفني للموسيقي العربية بقيادة المايسترو محمد قطب هي التوبة، علي رمش عيونها والبيت اللبناني فاتت جنبنا وبناء علي طلب الجمهور قدم أغنيتة الشهيره "معزوم





أما الفنانة مروة ناحي فقدمت باقة مختارة من اشهر اغاني الموسيقي العربية هي سلم علي، بلاش تفارق، وحياة عنيك ، قال جاني بعد يومين بعدها قدمت دويتو حاجة غريبة بمشاركة المطرب اللبناني سعد رمضان . بعدها قدم عازف الكمان و الربابة محمود سرور موسيقي للصبر حدود و حببتي يا مصر.





وفي الفاصل الثاني كان الجمهور علي موعد مع فارس الاغنية العربية عاصي الحلاني الذي استقبلة الجمهور بالهتافات و الورود وقد بدأ حفله باغنية بحبك وبغار التي تفاعل معها الحاضرون بعدها قدم مجموعة من أشهر اعماله التي تغني بها علي مدار مشواره الفني والتى كانت سببًا فى شهرته الواسعه منها وإني مارق مريت وبناء علي طلب الجمهور قدم اغنية ست الستات وواصل باغاني حبيتك وبغار عليك ، الهوي طاير ، جن جنونى ، الباب عم يبكي ، يا طيور في العالي ، موعود واشعل المسرح برقصه الدبكة اللبنانية على انغام الطبول بمشاركة فرقة كنعان اللبنانية ثم تغني باغاني مصرية وطنية هي كبيرة يا مصر ، يا نسايم الحرية و اختتم الحفل بـ احلف بسماها وبترابها.





وعلي مسرح معهد الموسيقي العربية قدم المطرب محمود درويش بمصاحبة فرقتة كنوز حفل غنائي طربي قدم خلالة باقة متنوعة من أشهر أعمال العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، أما على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية أقيم حفل بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترة احمد عامر تضمن فاصلين بدا الفاصل الاول بموسيقى من غير ليه الحان موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب ثم شارك الفنان محمود عبد الحميد بأغنيتى بقى عايز تنسانى واللى يهواك تلاه الفنانة رضوى سعيد بأغنيتى عمرى ما دقت الحب، خد حبيبى.









وشدت الفنانة أميرة أحمد باغاني زىالعسل،هنا القاهرة وأختتم المطرب عصام محمود الفاصل بـ راح توحشينى و فين طريقك فين . اما الفاصل الثاني احياه الفنان الكبير محمد ثروت بمجموعة من اغانى التراث بالاضافة الى مجموعة من اغانيه هي مين اللى ميحبش فاطمة ، قطر المحبة، شوف بقينا فين، مال القمر، لما تسلم على، حاسب على قلبى وانا كل ما اقول التوبة، احن قلب التي شاركته بغنائها الفنانة رضوى سعيد وواصل باغاني قارئة الفنجان، بهية واختتم الحفل بأغنيته الرائعة مصر يا اول نور فى الدنيا والتى تفاعل معها الجمهور وشاركه فيها الغناء.





والجدير بالذكر أن مؤتمر الموسيقى العربية قد بدأ جلساته فى العاشرة صباحا بالمسرح الصغير بكلمة للفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والدكتوره رشا طموم رئيس اللجنة العلمية وكان محور الجلسه الاولى هو (الموسيقى العربية بين الواقع العربى والعالمى) ومقررها الدكتور عماد أبو غازى ونوقشت ابحاث من لبنان /الامارات ، تونس ، سلطنة عمان والدانمارك . أما الجلسه الثانية فكان محورها (آفاق تعليم الموسيقى بين الواقع العربى والعالمى ) ومقررها الدكتور عبد الحميد حمام من الاردن ونوقش فى الجلسه ابحاث من تونس ، الاردن والجزائر.





كما بدأت فى الثالثة عصرًا جلسات لجنة مسابقة الدكتوره رتيبه الحفنى للغناء العربى (شباب) لاختبار المتسابقين المتقدمين من مصر والوطن العربى .