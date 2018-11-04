اليوم.. استكمال مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة "العادلي"

تستأنف اليوم الأحد، الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة بطرة جلسة إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، وحددت الجلسة لاستكمال مرافعة الدفاع.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.



