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أبوجبل يعود للمنتخب الوطني أمام تونس والإمارات

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 02:29 ص
أبوجبل يعود للمنتخب الوطني أمام تونس والإمارات
أبوجبل
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محمد الصو
 

استقر أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بالاتفاق مع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، على ضم 4 حراس للمعسكر المقبل استعدادًا لمواجهة تونس بالتصفيات الإفريقية، والإمارات وديًا.

 

ومن المنتظر أن يستدعي المنتخب الوطني محمد أبوجبل حارس مرمى سموحة بجانب محمد عواد حارس الوحدة السعودي ومحمد الشناوي حارس الأهلي، بالإضافة إلى محمود جنش حارس الزمالك.

 

وكان أبوجبل انضم للمنتخب الوطني خلال معسكر مباراتي سوازيلاند الماضية، قبل أن يستبعده أجيري المدير الفني، والإكتفاء بثلاثة حراس فقط.

 

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره التونسي مساء يوم 16 نوفمبر الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.

 

ويخوض الفراعنة مواجهة ودية أمام الإمارات، بأبوظبي يوم 20 من الشهر الجاري، استعدادًا لبطولة الأمم الإفريقية.

 

المزيد عن: منتخب مصر سموحة الاخبار الرياضية اخبار لرياضة أبوجبل
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