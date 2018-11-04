عاجل.. الاتحاد التونسي يشن هجوما ناريا على نجم الأهلي

انتقد حامد مغربي المتحدث الرسمي باسم الاتحاد التونسي لكرة القدم، تصرف المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي، خلال لقاء الأحمر أمام الترجي أمس الجمعة، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال مغربي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "الجميع شاهد ما فعله أزارو أمام الترجي، ماحدث يمس الأخلاق الرياضية، ويجب معاقبة اللاعب إداريًا وفنيًا بشكل سريع".

الجدير بالذكر أن الأهلي نجح في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف لهدف قبل مواجهة الإياب المقرر لها يوم الجمعة المقبل في ستاد رادس.