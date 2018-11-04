"التموين" تكشف حقيقة رفع سعر رغيف الخبز الدعم

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن كل ما أثير في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن رفع سعر رغيف الخبز المدعم، أمر غير صحيح وعاري تمامًا من الصحة.

وأوضحت الوزارة أن ملف الخبز التزام اجتماعي ونوع من أنواع العدالة الاجتماعية من وزارة التموين وسعره 5 قروش، مضيفه: "نتحدث عن ثوابت ولا تفكير بالمساس بسعره".





وأضافت أن قيمة الدعم السلعي والمالي، في الموازنة الحالية يصل لنحو 87 مليار جنيه، مقسمة على 45 مليار جنيه للخبز فقط، ونحو 42 مليار جنيه للتموين والسلع التي يحصل عليها المواطن بشكل شهري، مؤكده أنه سيتم استبعاد غير المستحقين للدعم.



