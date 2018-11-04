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الاتحاد التونسي: نحب أن يفوز الأهلي أو الترجي بدون تحكيم ملوث

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 02:04 ص
الاتحاد التونسي: نحب أن يفوز الأهلي أو الترجي بدون تحكيم ملوث
الاهلي والترجي
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عمرو مصطفى
 

تحدث حامد مغربي المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة التونسي عن قرارات الاجتماع العاجل الذي تم عقده بمقر الاتحاد مساء أمس السبت، ردًا على ما حدث في مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وقال حامد في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "المباريات دائمًا تكون حماسية والنتيجة تؤخذ في الميدان دومًا، ولكن بدون أي تدخلات خارجة عن نطاق الملعب".

 

وتابع: "نحب أن يفوز الأهلي أو الترجي بتحكيم عادل دون تلوث من أداء التحكيم".

 

وأضاف: "اخطاء التحكيم جزء لا يتجزء من اللعبة، لن نطلب تغيير نتيجة المباراة ولكن أقل شيء هو المطالبة بمعاقبة الحكم، من الممكن ان تستفيد من الحكم ولكن لا يمكن تبرير ذلك بأنه يوم ليك ويوم عليك".

 

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