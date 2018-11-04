عرض الكلمات الأصلية لأغنية "يور سونج" لـ إيلتون جون في مزاد بنيويورك





تُعرض الكلمات الأصلية المكتوبة بخط اليد لأغنية ”أغنتيك“ (يور سونج) للمغني إيلتون جون التي حققت نجاحا كبيرا في مزاد في نيويورك ومن المتوقع أن تباع بمئات الآلاف من الدولارات.





وكتب هذه الأغنية الرومانسية بيرني توبين الذي ظل يتعاون مع جون فترة طويلة وكانت أول أغنية تحقق نجاحا ضخما لهذا المغني البريطاني عام 1970 ومازالت واحدة من بين أشهر أغانيه.





وظلت هذه الأغنية أساسية في كل حفلات جون المباشرة كما غناها أيضا على مدار سنوات عدة مغنيين ابتداء من فرانك سيناترا وبيتولا كلارك إلى أل جارو وليدي جاجا.





وقالت دار بونهامس للمزادات يوم الجمعة إن كلمات الأغنية، المكتوبة بخط يد بيرني توبين وعليها توقيعه، هي ”المسودة الأصلية والأولى والوحيدة“ للأغنية.





وستباع هذه المسودة في مزاد تقيمه في نيويورك في 19 نوفمبر تشرين الثاني ماكسين زوجة توبين الأولى. وامتنعت دار بونهامس عن إعطاء تقدير دقيق ولكنها قالت إنها تتوقع أن تُباع كلمات الأغنية بمبلغ مؤلف من ستة أرقام.وقال جون خلال مقابلات في أوائل السبعينات إنه فور أن أعطاه توبين كلمات الأغنية لم يستغرق تلحينها سوى عشر دقائق فقط.





وفي عام 2013 أبلغ جون مجلة رولينج ستون إنها ”كانت أغنية كاملة. في كل مرة كنت أغنيها فيها تصبح أفضل .. كان عمري 22 سنة وهو 19 سنة وقد منحتنا قدرا كبيرا من الثقة“.





وأصبحت كلمات الأغاني ولاسيما المكتوبة بخط اليد هدفا يسعى إليه هواة جمع التذكارات الموسيقية. وبيعت الكلمات الأصلية لأغنية ”مثل حجر يتدحرج“ (لايك إيه رولينج ستون) لبوب ديلان بمبلغ قياسي بلغ مليوني دولار خلال مزاد في نيويورك عام 2014.





وسيبيع توبين كثيرا من كلمات أغانيه الأخرى ومن بينها كلمات أغنية ”شمعة في مهب الريح“ (كانديل إن ذا ويند) التي أعيدت كتابتها من أجل جنازة الأميرة ديانا في لندن عام 1997 في مزاد آخر في نيويورك في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني.







