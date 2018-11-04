نبيل عبدالمقصود يكشف أسباب انتشار تعاطي الترامادول بين السيدات



وأضاف "عبدالمقصود"، في لقاء مع "الحكاية"، المذاع على قناة mbc مصر الفضائية، ويقدمه عمرو أديب، إلى أن الطبيب في بعض الأحيان يصف "الترامادول" كمسكن للآلام، ولكن السيدة تكرر تعاطيه من تلقاء نفسها ما يؤدي للإدمان، محذرا من تعاطيه بدون وصفة الطبيب.



وتابع، أن هناك نوعًا آخر كان يتعاطى الهيروين، وعندما توقف نصحوه بتعاطي الترامادول لكي لا يشعر بأعراض الإنسحاب، ولكنهم لا يدركون أنهم يتجهون إلى إدمان أخر، ولن يستطيعون التوقف عن تعاطي الترامادول، لافتا إلى أن سعر الشريط يصل في السوق السوداء إلى 400 جنيها، والبعض يصل به الأمر إلى تعاطي شريط كامل يوميا.

قال نبيل عبدالمقصود، أستاذ علاج السموم بكلية طب جامعة القاهرة، إن هناك عدة أسباب لانتشار تعاطي "الترامادول" بين السيدات، أولها أن تكون السيدة قد أساءت استخدام وصفة الطبيب.