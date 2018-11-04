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بعد إقامتها علاقة غير شرعية مع شاب.. أم تقتل نجلتها في القليوبية

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 01:54 ص
بعد إقامتها علاقة غير شرعية مع شاب.. أم تقتل نجلتها في القليوبية
جثة - ارشيفية
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أقدمت ربة منزل في القليوبية، على قتل نجلتها بعد إقامتها علاقة غير شرعية مع أحد الشباب، حيث قامت بحبسها وتعذيبها 3 أيام دون طعام.

أوضحت الأم في تحقيقات النيابة، بأن نظرات الناس كانت تتطاردها، وكانت بمثابة "أسهم" تجعلها تخشى السير في الشارع بسبب هذا الأمر.

وأعترفت الأم بالجريمة كاملة، وقالت بأن نجلتها كانت على علاقة مع شاب، وكذلك هربت أكثر من مرة من المنزل، وقد طفح الكيل بها، هو الأمر الذي أدى إلى قيامها بتعذيب نجلتها وحرمانها من الطعام لمدة 3 أيام، حتي تدهورت الحالة الصحية لها وفارقت الحياة.

وعلى الفور قد تم تحرير محضر بالواقعة، وذلك عقب إكتشاف وفاة الفتاة، ونقل جثتها إلى المستشفى، وقد تمت أحالة الأمر بأكلمه إلى النيابة العامة من أجل أن تباشر تحقيقاتها في هذه الواقعة المثيرة للجدل.

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