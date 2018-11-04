ياسمين غيث تكشف لعمرو الليثي كيف تحدت السرطان! (فيديو)

وأشارت ياسمين غيث، إلى أنه تفاجأت بإصابتها بمرض سرطان الثدي؛ موضحة أنها قررت ان تسافر للخارج للعلاج؛ لكنها في النهاية تلقت العلاج بمستشفى بهية.





ولفتت إلى أنها تعرضت لصدمة كبيرة بمجرد معرفتها بإصابتها بالمرض؛ مشيرة إلى أنها احساسها كان في منتهي الصعوبة.

وأكد، أنها عزمت على محاربة هذا المرض اللعين، منوهة إلى أن الأطباء أخبروها أنها بحاجة إلى 30 جلسة كيماوي وغيرها من العلاجات والجلسات الصعبة ولكنها في النهاية انتصرت على المرض.





وتابعت: "بالرغم من الوجع والآلام الرهيبة كان عندي كل اعراض الكيماوي من عدم القدرة على النوم كما أن شعري وقع بعد الجلسات".





يذكر أن ياسمين غيث شاركت في مسلسل "حلاوة الدنيا" وأدت دور شابة مريضة بسرطان الثدي؛ ثم شاركت بمسلسل "رحيم" مع النجم ياسر جلال.







