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برلماني: كافة التنظيمات الإرهابية في العالم العربي خرجت من عباءة الإخوان

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 06:56 ص
برلماني: كافة التنظيمات الإرهابية في العالم العربي خرجت من عباءة الإخوان
النائب يحيى الكدواني
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كساب أحمد
 
قال النائب يحيى الكدواني، عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان، إن التيار الديني المتنطع ظهر مع نشأة جماعة الإخوان الإرهابية عام 1928 التي قامت بالكثير من العمليات الإرهابية منها اغتيال رئيس وزراء مصر الأسبق النقراشي باشا، ومحاولة اغتيال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، لافتًا إلى أن كافة التنظيمات الإرهابية في العالم العربي خرجت من عباءة جماعة الإخوان.

وأضاف "الكدواني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن الهدف من العمليات الإرهابية  تركيع الشعب المصري وتجويعه وضرب السياحة، لافتًا إلى أن الشعب المصري كله يقف صفًا واحدًا خلف القوات المسلحة ووالقيادة السياسية.


المزيد عن: مجلس النواب النائب يحيى الكدواني البرلمان الإخوان اخبار مصر
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