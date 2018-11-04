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أول تعليق من جمال الشريف بعد هجوم جماهير الأهلي

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 01:04 ص
أول تعليق من جمال الشريف بعد هجوم جماهير الأهلي
الاهلي
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عمرو مصطفى
 

أكد الخبير التحكيمي جمال الشريف أنه لم يحزن من هجوم جماهير الأهلي ضده عقب مباراة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لأن الشعب العربي عاطفي بطبعه.

 

وقال الشريف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاته عبر شاشة الأولى: "  الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لم يكن موفقا في تعيين طاقم تحكيم عربي لمباراة طرفها فريقين عربيين".

 

وأضاف: " الحكم الجزائري لم يكن موفقا في إدارة لقاء الأهلي والترجي وتطبيق تقنية الفيديو في نهائي أفريقيا أربكه وتسبب في تشتيت قراراته خلال اللقاء".

 

وفاز الأهلي على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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