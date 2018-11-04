عاصي الحلاني يلهب حماس جمهوره بـ"الدبكة" اللبنانية في حفل "الموسيقى العربية" (صور)





تألق المطرب اللبناني عاصي الحلاني في حفله، الذي نظم مساء أمس على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الدورة السابعة والعشرون لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والتي تحمل اسم الفنانة الراحلة شادية، حيث شهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور وعشاق المطرب.





ومن جانبه فاجأ "الحلاني"، جمهوره بصعود فرقة "كنعان"، التي قدمت رقصة الدبكة اللبنانية، على أنغام موال لبناني، وتفاعل معها الجمهور.



كان عاصي الحلاني قد طرح أغنيته الجديدة "شو بخاف عليكي" عبر قناته على "يوتيوب"، ومن المقرر أن يحيى العديد من الحفلات فى كندا فى نوفمبر الجاري.



