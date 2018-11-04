خبير اقتصادي: انخفاض الاستيراد من 80 لـ60 مليار دولار بعد تعويم الجنيه

قال الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، إن هناك بعض الإيجابيات التي تحققت نتيجة تعويم الجنيه، منها رفع التصنيف الائتماني لمصر، وزيادة الاستثمارات الأجنبية لمصر لأكثر من 7 مليار دولار بشكل مباشر.



وتابع "السيد"، خلال حواره مع فضائية "القاهرة والناس"، أن حجم تحويلات المصريين في الخارج ارتفع من 8 مليار لـ22 مليار دولار، وبلغت إجمالي الحصيلة الدولارية في العام الماضي لـ88 مليار دولار، وهذا رقم كبير جدًا بالمقارنة بالفترة السابقة.



ولفت إلى أن الصادرات ارتفعت مؤخرًا لـ24 مليار دولار، وانخفضت فاتورة الاستيراد من 80 مليار لـ60 مليار دولار، وهذا شيء طيب.



