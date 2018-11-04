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"أزهري" يطالب بإلغاء خانة الديانة بالبطاقة الشخصية لمحاربة التطرف

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 01:43 ص
أزهري يطالب بإلغاء خانة الديانة بالبطاقة الشخصية لمحاربة التطرف
الشيخ مظهر شاهين
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نعيم يوسف
 
أكد الشيخ مظهر شاهين، العالم الأزهري، أن المسيحيين في مصر حاليا يستبعد تماما أن يُطلق عليهم "أهل ذمة"، لأنهم شركاء في الوطن، والقانون المدني يساوي بين جميع المواطنين دون تفرقة.

وأشار "شاهين"، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن هناك العديد من الأمور التي تقضي على الفكر المتطرف، وأولها حذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية.

وطالب بإثبات خانة الديانة في شهادة الميلاد فقط لكي يتم الرجوع إليها في حالات الوفاة، وأيضا في شهادة الوفاة إذا تم الاحتياج إليها، وفيما عدا ذلك يكتب فيها الجنسية مصري فقط.

ولفت إلى أن المناهج الموجودة في المدارس تحتاج إلى تنقية، ومن يتطرق إلى الحديث عن التمييز من المدرسين يجب أن يحاكم، مطالبا أيضا بمنع الفصل بين المسلم والمسيحي بسبب تدريس مادة الدين، وتدريس مادة الأخلاق بدلا منها للجميع معا.
المزيد عن: مظهر شاهين مصر خانة الديانة الباحث محمد فتحي الأقباط اخبار مصر
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