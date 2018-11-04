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أجيري يعقد جلسة جديدة مع لهيطة الأحد

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 12:49 ص
أجيري يعقد جلسة جديدة مع لهيطة الأحد
اجيري
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محمد الصو
 

قرر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عقد جلسة جديدة مع إيهاب لهيطة مدير المنتخب، اليوم لمناقشة ترتيبات الفترة المقبلة.

 

وكان أجيري عقد جلسة أمس مع لهيطة، من أجل التعارف بعد عودة الأخير إلى منصبه عقب رحيله مع جهاز الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق.

 

ويبحث الطرفان كيفية ترتيبات معسكر المنتخب الوطني في الإمارات، استعدادًا لمواجهة الأخير وديًا يوم 20 نوفمبر الجاري في دبي تحضيرًا لنهائيات الأمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.

 

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة تونس مساء يوم 16 نوفمبر الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية.

 

المزيد عن: منتخب مصر رياضة ايهاب لهيطة اخبار الرياضة اجيري
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