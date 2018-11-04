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"أديب" يفجر مفاجأة عن رأي يوسف القرضاوي في الإخوان

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 02:57 ص
أديب يفجر مفاجأة عن رأي يوسف القرضاوي في الإخوان
الإعلامي عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
كشف الإعلامي عمرو أديب، إنه التقى بالشيخ يوسف القرضاوي منذ فترة، معقبا: "تعالوا شوفوا بيت القرضاوي عامل إزاي".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، إلى أنه سأل القرضاوي عن رأيه في الإخوان، فكان رده: "الإخوان عايزين يحكموا، وأنا ضد ده".

وأضاف "أديب"، مندهشًا: "ضحكوا علينا كلنا"، متسائلا: "هل سنرى الوقت الذي يهاجم فيه القرضاوي الرئيس التركي مثلما هاجم القذافي والأسد بعد اشادته بهما".
المزيد عن: تركيا القرضاوي الإعلامي عمرو أديب الإخوان
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