"أديب" يفجر مفاجأة عن رأي يوسف القرضاوي في الإخوان



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، إلى أنه سأل القرضاوي عن رأيه في الإخوان، فكان رده: "الإخوان عايزين يحكموا، وأنا ضد ده".



وأضاف "أديب"، مندهشًا: "ضحكوا علينا كلنا"، متسائلا: "هل سنرى الوقت الذي يهاجم فيه القرضاوي الرئيس التركي مثلما هاجم القذافي والأسد بعد اشادته بهما".

كشف الإعلامي عمرو أديب، إنه التقى بالشيخ يوسف القرضاوي منذ فترة، معقبا: "تعالوا شوفوا بيت القرضاوي عامل إزاي".