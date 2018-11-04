"أديب" يفجر مفاجأة عن رأي يوسف القرضاوي في الإخوان
الأحد 04/نوفمبر/2018 - 02:57 صهدى عبدالرازق
كشف الإعلامي عمرو أديب، إنه التقى بالشيخ يوسف القرضاوي منذ فترة، معقبا: "تعالوا شوفوا بيت القرضاوي عامل إزاي".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، إلى أنه سأل القرضاوي عن رأيه في الإخوان، فكان رده: "الإخوان عايزين يحكموا، وأنا ضد ده".
وأضاف "أديب"، مندهشًا: "ضحكوا علينا كلنا"، متسائلا: "هل سنرى الوقت الذي يهاجم فيه القرضاوي الرئيس التركي مثلما هاجم القذافي والأسد بعد اشادته بهما".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، إلى أنه سأل القرضاوي عن رأيه في الإخوان، فكان رده: "الإخوان عايزين يحكموا، وأنا ضد ده".
وأضاف "أديب"، مندهشًا: "ضحكوا علينا كلنا"، متسائلا: "هل سنرى الوقت الذي يهاجم فيه القرضاوي الرئيس التركي مثلما هاجم القذافي والأسد بعد اشادته بهما".
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