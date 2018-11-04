عاجل.. جرار قطار يخرج عن القضبان في المنصورة



وبعد ساعة من خروج جوار القطار عن القضبان، تدخلت الأجهزة الأمنية التنفيذية وهيئة السكك الحديد، وتم رفع الجرار وعادت حركة السير مرة آخرى وعودة حركة المرور لطبيعتها بالمنطقة.

خرج جرار قطار عن القضبان بمنطقة مزلقان المورو بمدينة المنصورة، ونتج عن ذلك شلل مرورى وتأخر خطوط سير رحلات القطارات، فضلا عن حالة من الغضب بين المواطنين مستقلي القطارات.ولجأ بعض المواطنين لاستقلال سيارات ميكروباص أجرة فتوجهوا للموقف ولكن لم يجدوا أي وسيلة مواصلات لكون الوقت في ساعة متأخرة، مما أثار غضب المسافرين.