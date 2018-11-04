أحمد سمير: كل التحديات وطموحات الشباب مطروحة في النسخة الثانية لمنتدى شرم الشيخ

عقب الإعلامي أحمد سمير، على فعاليات منتدى شباب العالم قائلًا: "ليس غريبا أن الدولة التي مهدت الطريق للإنسانية لكي يعلم معنى الحضارة تستقبل على أرضها 5 آلاف سفير يمثلون 160 دولة".



وأضاف "سمير"، خلال تقديمه برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على فضائية مصر الأولى، أن المنتدى يطرح العديد من الأفكار والرؤى في مختلف المجالات سواء سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا.



وأشار إلى أن كل التحديات وطموحات الشباب مطروحة في النسخة الثانية في منتدى شباب العالم، مؤكدًا أن كتاب الدكتور ميلاد حنا "الأعمدة السابعة للهوية المصرية" أكثر من رائع، وهو شعار المنتدى المقام في شرم الشيخ والذي يمزج بشكل ساحر بين التاريخ والجغرافية وتأثيرهم على الشخصية المصرية.

