أديب لـ القرضاوي: "دماغك مبقتش مركزة.. وبينك وبين القبر خطوة"



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية ""، مساء السبت، إلى أن القرضاوي أشاد بالقذافي وبشار الأسد من قبل، ثم هاجمهما، مبديًا دهشته من تصريح القرضاوي بشأن أن الغرب يكيل لتركيا، متسائلا: "هو الغرب عمل إيه لتركيا".



وأضاف منفعلا:" "هنفضل لحد إمتى نسمع التخاريف دي، إنت بينك وبين القبر خطوة".



عقب الإعلامي عمرو أديب، على تصريح الشيخ يوسف القرضاوي خلال كلمته في الاتحاد العلمي لعلماء المسلمين في تركيا أنه بلغ 93 عامًا، قائلا: "مش كفاية كده، دماغك مبقتش مركزة".