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توتنهام يخطف فوزا مثيرا من ميدان ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 12:28 ص
توتنهام يخطف فوزا مثيرا من ميدان ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي
توتنهام
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وكالات
 

حقق فريق توتنهام انتصارا ثمينا علي مضيفه ولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، بملعب مولينيو في الأسبوع الـ11 من الدوري الإنجليزي.

 

سجل ثلاثية توتنهام كلا من: ايريك لاميلا ولوكاس مورا وهاري كين في الدقائق 27و30 و61،بينما سجل هدفي ولفرهامبتون كلا من روبين نيفيز وخيمينيز في الدقيقتين 68 و79 من ضربتين جزاء.

 

الفوز رفع رصيد توتنهام إلي 24 نقطة في المركز الرابع، وتجمد رصيد ولفرهامبتون عند 15 نقطة في المركز الـ11.

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