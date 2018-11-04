أبرز أخبار التوك شو يوم السبت 3-11-2018
الأحد 04/نوفمبر/2018 - 12:48 ص
رقية جمال - داليا الحسين - نعيم يوسف - هدى عبدالرازق - كساب أحمد
تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
نجل ميلاد حنا: الهوية المصرية سبيكة لن يهدمها حادث يؤلم المسلمين والأقباط معًا
قال المهندس هاني ميلاد حنا، نجل المؤرخ الدكتور ميلاد حنا، إن والده كان مؤمنًا بربط أواصر القارة الإفريقية واهتم بماهية الشعب المصري، والهوية المستمدة من المنصات الثقافية والحضارية، وهي سبيكة صنعتها الجغرافيا والتاريخ معًا، وأكد أن الهوية المصرية لن يهدمها حادث يؤلم الأقباط والمسلمين معًا.
الأرصاد لـ المواطنين: "الجو هايل واللي عايز يسافر يسافر"
قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن "الجو هايل الأسبوع ده، واللي عايز يسافر سيستمتع بالطقس".
الرئيس السيسي: بالشباب تصنع المعجزات ونعبر للمستقبل بخطى راسخة وواثقة
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لديه يقين راسخ أنه بالشباب تصنع المعجزات، ويبني الحاضر ونعبر جميعًا للمستقبل بخطى راسخة وواثقة.
السيسي يعلن عن أول توصيات منتدى شباب العالم في الجلسة الافتتاحية
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن من أول التوصيات التي سيخرج بها منتدى الشباب في دورته الثانية، هو مطالبة العالم الاعتراف بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش.
الرئيس السيسي لـ الشباب: لا تتفرقوا أبدًا.. وأمنوا بالأحلام فإنها لا تسقط بالتقادم
وجه "السيسي"، حديثه للشباب قائلًا: "لا تتفرقوا أبدًا، ومارسوا الصدق وأمنوا بالحلم، فالأحلام لا تسقط بالتقادم".
لأول مرة أحمد موسى يشيد بأبوتريكة.. شاهد ماذا قال
انتقد الإعلامي أحمد موسى، عدم رد اللاعب السابق وائل جمعة، على استفزازات ستوديو "بي إن سبورن" خلال تحليلهم مباراة الأهلي والترجي في ذهاب دوري أبطال أفريقيا.
طارق فهمي: 55 ألف شاب تقدموا لحضور منتدى شرم الشيخ
قال طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إنه تقدم لحضور المنتدى 55 ألف شاب راغب في حضور منتدى شباب العالم وتم اختيار 5000 شاب ممثلين من 150 دولة، وهناك ممثلون لمنظمات دولية ومجتمع مدني".
تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
نجل ميلاد حنا: الهوية المصرية سبيكة لن يهدمها حادث يؤلم المسلمين والأقباط معًا
قال المهندس هاني ميلاد حنا، نجل المؤرخ الدكتور ميلاد حنا، إن والده كان مؤمنًا بربط أواصر القارة الإفريقية واهتم بماهية الشعب المصري، والهوية المستمدة من المنصات الثقافية والحضارية، وهي سبيكة صنعتها الجغرافيا والتاريخ معًا، وأكد أن الهوية المصرية لن يهدمها حادث يؤلم الأقباط والمسلمين معًا.
الأرصاد لـ المواطنين: "الجو هايل واللي عايز يسافر يسافر"
قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن "الجو هايل الأسبوع ده، واللي عايز يسافر سيستمتع بالطقس".
الرئيس السيسي: بالشباب تصنع المعجزات ونعبر للمستقبل بخطى راسخة وواثقة
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لديه يقين راسخ أنه بالشباب تصنع المعجزات، ويبني الحاضر ونعبر جميعًا للمستقبل بخطى راسخة وواثقة.
السيسي يعلن عن أول توصيات منتدى شباب العالم في الجلسة الافتتاحية
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن من أول التوصيات التي سيخرج بها منتدى الشباب في دورته الثانية، هو مطالبة العالم الاعتراف بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش.
الرئيس السيسي لـ الشباب: لا تتفرقوا أبدًا.. وأمنوا بالأحلام فإنها لا تسقط بالتقادم
وجه "السيسي"، حديثه للشباب قائلًا: "لا تتفرقوا أبدًا، ومارسوا الصدق وأمنوا بالحلم، فالأحلام لا تسقط بالتقادم".
لأول مرة أحمد موسى يشيد بأبوتريكة.. شاهد ماذا قال
انتقد الإعلامي أحمد موسى، عدم رد اللاعب السابق وائل جمعة، على استفزازات ستوديو "بي إن سبورن" خلال تحليلهم مباراة الأهلي والترجي في ذهاب دوري أبطال أفريقيا.
طارق فهمي: 55 ألف شاب تقدموا لحضور منتدى شرم الشيخ
قال طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إنه تقدم لحضور المنتدى 55 ألف شاب راغب في حضور منتدى شباب العالم وتم اختيار 5000 شاب ممثلين من 150 دولة، وهناك ممثلون لمنظمات دولية ومجتمع مدني".