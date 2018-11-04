صاحبة مقترح حظر ارتداء النقاب بالأماكن العامة: "المنتقبة تلبسه في بيتها"



وأشارت "عجمي"، خلال اتصال هاتفي برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إلى أن الحرية الشخصية تتوقف عند المساس بأمان الآخرين، موضحة أنها ستتقدم بمشروع القانون يوم 11 من الشهر الجاري، وسيناقش حسب الجدول.



وأوضحت أن الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق بين أن النقاب ليس فرض، مضيفة: "السيدة المنتقبة حرة تلبس النقاب في بيتها، ولكن محظور في الأماكن العامة".



وأضافت أن مشروع القانون يتضمن توقيع عقوبة قد تكون غرامة مالية تصل إلى 1000 جنيه.



قالت غادة عجمي، عضو مجلس النواب، ومقدمة مشروع قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، معتبرة أن استخدام الحرية الشخصية كذريعة لاستخدام النقاب لم يعد يقنع أحد.