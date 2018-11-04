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يوفنتوس يهزم كالياري بثلاثية ويواصل زحفه نحو لقب الدوري الإيطالي

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 12:06 ص
يوفنتوس يهزم كالياري بثلاثية ويواصل زحفه نحو لقب الدوري الإيطالي
يوفنتوس
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وكالات
 

أنجز فريق يوفنتوس مهمته أمام ضيفه كالياري، بفوزه عليه (3-1)، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

 

باغت الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، الضيوف بهدف سريع سجله، في الدقيقة الأولى من البداية. وأدرك البرازيلي جواو بيديو غلفاو التعادل لكالياري، في الدقيقة 36، إلا أن فرحة الضيوف لم تدم طويلا، فقد أهدى زميله الكرواتي فيليب براداريتش، فبعد دقيقتين فقط، هدف التقدم الثاني للسيدة العجوز، سجله خطأ في مرماه. ومن ثم اختتم الكولومبي خوان كوادرادو ثلاثية اليوفي، في الدقيقة 88، بعد تمريرة على طبق من ذهب من قبل زميله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

 

وحقق يوفنتوس بذلك انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى 31 نقطة، ويتربع على عرش صدارة الكالتشيو. بينما تجمد رصيد كالياري، عند 13 نقطة، ويشغل المركز الثاني عشر، على سلم الترتيب، حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

 

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