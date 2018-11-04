بإطلالة سوداء.. عائشة بن أحمد تخطف الأضواء في حفل افتتاح قرطاج السينمائي (صور)

ظهرت الفنانة التونسية، عائشة بن أحمد، على السجادة الحمراء بالدورة التاسعة والعشرين لمهرجان قرطاج السينمائي، بفستان أسود نال إعجاب الكثيرين من الحضور.





وخطفت الفنانة التونسية وهي تمشي عدسات المصورين على السجادة الحمراء، حيث ظهر فستانها باللون الأسود مفتوح الكتفين، وهو الأمر الذي جعل عدسات المصورين تتجه إليها فيما لجأ الكثبر من الحاضرين إلى إلتقاط الصور التذكارية معها.





وإنطلقت اليوم الدورة 29 لمهرجان أيام قرطاج السينمائية والذي يتواصل الى غاية 10 نوفمبر 2018.