نشرة أخبار منتصف الليل.. جامعة الأزهر تغلق البوابة الرئيسية وتعلن عن أبواب بديلة

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، إغلاق جامعة الأزهر أبوابها، وتبرع جراح القلب العالمي، مجدي يعقوب، بعمليات قلب لفقراء الصعيد.





قررت إدارة جامعة الأزهر، غلق البوابات الرئيسية على طريق النصر، اعتبارا من اليوم على أن يتم الاقتصار في دخول الطلاب والموظفين والمترددين على الجامعة على بوابة تربية الجديدة بطريق المخيم الدائم بجوار سلم المشاة، وأن يكون دخول السيارات من بوابة كلية طب وبوابة كلية الزراعة.









أعلن المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية، عن تبرع الدكتور مجدي يعقوب بعمل عمليات قلب لفقراء الصعيد.





قال النائب حمادة القسط عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن منتدى شباب العالم المنعقد حاليًا بشرم الشيخ ويستمر لمدة 3 أيام، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة ما يقرب من 5 آلاف شاب وفتاة، ممثلين لـ160 دولة، يؤكد أن الرئيس السيسي يسعى دائمًا للنهوض بالشباء والإرتقاء بهم في جميع المجالات المختلفة، لأنهم وقود أي دولة تريد النهوض والتقدم.





أعلنت غرفة عمليات إضافة المواليد على بطاقات التموين بنقابة الصحفيين، بإشراف الزميل حماد الرمحي، عن تأجيل قبول إضافة المواليد للزملاء أعضاء النقابة، ليوم الإثنين المقبل بدلًا من الأحد.





وقالت الغرفة، إن مد باب إضافة المواليد، جاء نظرًا للإقبال الكبير، وبناءً على طلب العشرات من الزملاء، وذلك بدلًا من غلقه الأسبوع الماضي.





وأضافت أن قبول الزملاء يوم الإثنين، سيكون بدءًا من الساعة 10 صباحًا حتى 1 ظهرٌا؛ وذلك لقبول طلبات إضافة المواليد، أو التحديث، أو الحذف والتعديل.



