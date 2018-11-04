إحدى المشاركات بالنصب التذكاري لإحياء الإنسانية: "لا بد للسلام أن يسود العالم"

قالت الفنانة أولجا، إحدى المشاركات في صناعة أحد القلوب بالنصب التذكاري الذي أُعد لإحياء الإنسانية في العالم مرة أخرى، إن القلب الخاص بها مصنوع من الخشب، منقسم إلى قسمين السلام في جانب والحرب في جانب يربطهما قطعة خشب؛ لأن السلام لا بد أن يسود العالم أجمع.



وأضافت "أولجا"، خلال حوارها مع فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن فكرة المنتدى والنصب التذكاري لإحياء الإنسانية رائعة، ولا بد أن تكون موجودة بجميع الدول ليذكر الجميع أننا نحتاج للسلام.



وتابعت، أن منتدى شباب العالم فرصة لجميع الناس من جميع أنحاء العالم ليكونوا معًا، ويتشاركون في أفكارهم لكي يعيشوا في سلام، موضحة أن هذه الزيارة الأولى لها لشرم الشيخ، وهي مدينة رائعة وستنصح أصدقاءها بزيارة مصر وشرم الشيخ ليستمتعوا بها.



وانطلقت فعاليات النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، للعام الثاني على التوالي، وذلك تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث يناقش المنتدى العديد من القضايا الدولية برؤية شبابية، ويشارك في فعاليات المنتدى، نحو 5 آلاف شاب، يمثلون نحو 145 دولة تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا.

