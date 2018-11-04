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"السكك الحديدية": نعمل على استخدام أحدث التكنولوجيا الآمنة في نظم الإشارات بالمزلقانات

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 04:34 ص
السكك الحديدية: نعمل على استخدام أحدث التكنولوجيا الآمنة في نظم الإشارات بالمزلقانات
المهندس أشرف رسلان
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هدى عبدالرازق
 
قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إنهم يعملون على تطوير 1000 كيلو من السكة الحديدية، وتطوير أكثر من 1200 مزلقان.

وأشار "رسلان"، خلال حواره مع الإعلامي هاني عبدالرحيم ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إلى إنهم يعملون على استخدام أحدث تكنولوجيا الأمان في نظم الإشارات، حيث كلما قل الاعتماد على العنصر البشري كلما زاد عنصر الأمان.
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