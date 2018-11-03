اسدال الستار على فعاليات اليوم الإفريقي للجامعات المصرية

أسدل الستار أمس السبت، على فعاليات اليوم الإفريقي للجامعات المصرية بمشاركة جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة حلوان وجامعة الأزهر بنين وبنات، وتحت رعاية وزيري الرياضة والتعليم العالي.

جاء تنظيم هذا اليوم تحت رعاية وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الإتحاد والدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الإتحاد والكابتن أحمد شوبير، عضو مجلس إدارة الإتحاد والدكتور منتصر نوح، أمين صندوق الإتحاد، والدكتور عمرو حداد، مساعد وزير الشباب والرياضة والأستاذ الدكتور محمد كشك، عضو مجلس إدارة الإتحاد والأستاذ الدكتور فتحي ندا، عضو مجلس إدارة الإتحاد والدكتورة عزة الوسيمي، عضو مجلس إدارة الإتحاد، والدكتورة هبة نوح، نائب رئيس جامعة القاهرة وعضو مجلس إدارة الإتحاد واللواء إسماعيل الفار، وكيل وزارة الشباب والرياضة وممثلي لجنة الشباب والرياضة للشؤون الأفريقية بمجلس النواب المصري ولتعظيم رؤية القيادة السياسية المصرية لزيادة التواصل بين شباب الجامعات المصرية المختلفة وشباب جامعات الدول الأفريقية بجمهورية مصر العربية.