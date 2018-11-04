"السكك الحديدية": 30% من صفقة الـ1300 عربة إنتاج محلي



وأشار "رسلان"، خلال حواره مع الإعلامي هاني عبدالرحيم ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى إن الرئيس السيسي صمم على تفقد إنتاج الشركة التي ستورد لمصر 1300 الجرارات.



ولفت إلى أن 30% من صفقة الـ 1300 عربة سيكون إنتاج محلي، منوهًا بأنهم تعاقدوا على صفقة توريد 100 جرار أخر وسيصلوا مصر في مارس القادم.



قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن القيادة السياسية تهتم بألا نكتفي يتوريد عربات السكك الحديدية، بل توجه بضرورة نقل التكنولوجيا إلى مصر.