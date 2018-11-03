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رئيس "السكك الحديدية" يزف بشرى سارة بحلول 2019

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:53 م
رئيس السكك الحديدية يزف بشرى سارة بحلول 2019
المهندس أشرف رسلان
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هدى عبدالرازق
 
قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن 80% من جرارات السكك الحديدية لم تمتد لها يد التطوير من 40 عامًا.

وأشار "رسلان"، خلال حواره مع الإعلامي هاني عبدالرحيم ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن السكك الحديدية تشهد طفرة من التطوير، منوهًا بأن بنهاية 2019 سنرى سكك حديدية متطورة.

ولفت إلى أنه تم التعاقد على توريد 1300 عربة مع تحالف "مجري روسي"، وهم يمثلون 40% من حجم الأسطول الذي يعمل حاليًا.
المزيد عن: مصر قطار المهندس أشرف رسلان السكك الحديدية اخبار مصر
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