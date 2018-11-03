أهم وأبرز الأخبار اليوم السبت 3 ـ 10 ـ 2018 في محافظة الفيوم
السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:49 مريهام على
شهدت محافظة الفيوم، اليوم السبت، عددًا من الأحداث والقرارت والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها ما يلي:
محافظ الفيوم يشدد على ضرورة الحفاظ على الحياة االبيئية بقرية "تونس"
أكد اللواء عصام، محافظ الفيوم، على ضرورة الحفاظ على الحياة البيئية لقرية تونس، مطالبًا بضرورة تكاتف الجميع المعنية من أجل تحويل قرى الجمهورية إلى قرى منتجة بلا بطالة على غرار قرية تونس الفيوم.
وأوضح المحافظ أن إقامة مثل هذه المهرجانات الثقافية والفنية لها دور كبير فى تنشيط حركة السياحة للمحافظة، مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم للنهوض بهذه القرى والارتقاء بالصناعات اليدوية والحرفية التى تجسد تراث الفيوم.
محافظ الفيوم يد الارهاب الاسود لن تنال من الأمن والأمان والاستقرار لمصرمنا الحبيبة
تنعى محافظة الفيوم وعلى رأسها اللواء عصام سعد محافظ الإقليم وكل الأجهزة التنفيذية والشعبية شهداء العمل الارهابى الخسيس الذي أودى بحياة الأبرياء بالقرب من دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا.
محافظ الفيوم يؤكد على أهمية التسويق بصناعة الخزف والفخار والحرف اليدوية بالفيوم
أكد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، على أهمية التسويق ودوره فى النهوض بصناعات الخزف والفخار والصناعات اليدوية من خلال عمل معارض داخل وخارج الفيوم لعرض المنتجات بشكل متميز يُسهم فى زيادة عمليات البيع والشراء والارتقاء بالصناعات.
وأشار الى انه خلال الفترة القادمة ستشهد قرية تونس طفرة كبيرة فى الصناعات اليدوية والتسويق، للمساهمة فى نجاح المهرجان القادم وجذب السائحين من مختلف دول العالم للاستمتاع بجو القرية المعتدل وصناعاتها اليدوية الجميلة، وتشجيع الشباب على العمل الجاد لأنهم مصدر القوة للقرية.
محافظ الفيوم يشدد على ضرورة الحفاظ على الحياة االبيئية بقرية "تونس"
أكد اللواء عصام، محافظ الفيوم، على ضرورة الحفاظ على الحياة البيئية لقرية تونس، مطالبًا بضرورة تكاتف الجميع المعنية من أجل تحويل قرى الجمهورية إلى قرى منتجة بلا بطالة على غرار قرية تونس الفيوم.
وأوضح المحافظ أن إقامة مثل هذه المهرجانات الثقافية والفنية لها دور كبير فى تنشيط حركة السياحة للمحافظة، مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم للنهوض بهذه القرى والارتقاء بالصناعات اليدوية والحرفية التى تجسد تراث الفيوم.
محافظ الفيوم يد الارهاب الاسود لن تنال من الأمن والأمان والاستقرار لمصرمنا الحبيبة
تنعى محافظة الفيوم وعلى رأسها اللواء عصام سعد محافظ الإقليم وكل الأجهزة التنفيذية والشعبية شهداء العمل الارهابى الخسيس الذي أودى بحياة الأبرياء بالقرب من دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا.
محافظ الفيوم يؤكد على أهمية التسويق بصناعة الخزف والفخار والحرف اليدوية بالفيوم
أكد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، على أهمية التسويق ودوره فى النهوض بصناعات الخزف والفخار والصناعات اليدوية من خلال عمل معارض داخل وخارج الفيوم لعرض المنتجات بشكل متميز يُسهم فى زيادة عمليات البيع والشراء والارتقاء بالصناعات.
وأشار الى انه خلال الفترة القادمة ستشهد قرية تونس طفرة كبيرة فى الصناعات اليدوية والتسويق، للمساهمة فى نجاح المهرجان القادم وجذب السائحين من مختلف دول العالم للاستمتاع بجو القرية المعتدل وصناعاتها اليدوية الجميلة، وتشجيع الشباب على العمل الجاد لأنهم مصدر القوة للقرية.