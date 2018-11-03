ليلى علوي بأيام قرطاج السينمائية: "ارتباط المصريين بتونسيات دليل على توحد الشعبين" (صور)

كشفت الفنانة ليلى علوي، عن أخر زيارة لها إلى تونس، حيث أكدت أنها منذ 3 سنوات، معبرة عن حبها الشديد لها، حيث زارتها من قبل كثيرا على المستوى الفني أو الشخصي لعشقها لهذه البلد.





وقالت علوي، على هامش مشاركتها في الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان قرطاج السينمائي، أنها تعشق تونس وتحب أهلها وفنها وموسيقتها وأصوات فنانيها، مبدية إعجايها بالأماكن السياحية داخل تونس والتي هي مجذب لكثير من العرب والأجانب.





وتابعت الفنانة المصرية، أن العلاقة بين الشعبين التونسي والمصري قوية، حيث أنها وأثناء رحلاتها إلى تونس إلتقت بالعديد من المصريين المرتبطين بتونسيات ويعيشون في تونس، وهي اللأفتة التي أكدت أن الشعبين واحد.





وعن الدورة الحالية من المهرجان، أكدت علوي أن التنظيم جيد ويليق بحجم مهرجان قرطاج، مبدية إعجابها بالجمهو رالتونسي والتي وصفته بـ"الزواق".

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