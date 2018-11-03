عاصي الحلاني يفتتح حفله بالموسيقى العربية في الاوبرا بغناء جن جنوني (صور)

انطلق منذ قليل المطرب اللبناني عاصي الحلاني، المنظم على خشبة المسرح الكبير ، بدار الاوبرا المصرية، ضمن فعليات الدورة السابعه والعشرون لمهرجان الموسيقى العربية، حيث يشهد الحفل حضور عدد غفير من الجمهور وعشاق المطرب الذين حرصت على حضور حفل مطربهم المفضل.





واعتلى الحلاني، خشبة المسرح على أنغام أغنيته الشهيرة "جن جنوني"، والتي استقبله الحاضرين بالترحيب الحار والتصفيق الحاد الذي ملا ارجاء المسرح.





وكان الفنان عاصى الحلانى قد طرح أغنيته الجديد "شو بخاف عليكى" عبر قناته على "يوتيوب"، ومن المقرر أن يحيى العديد من الحفلات فى كندا فى نوفمبر الجارى.







