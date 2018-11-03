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15 صورة من حفل إفتتاح الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان 'أيام قرطاج السينمائية' (ألبوم صور)‎

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:47 م
15 صورة من حفل إفتتاح الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان 'أيام قرطاج السينمائية' (ألبوم صور)‎
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مروى الجلاصي
 


إنطلقت اليوم السبت فعاليات الدورة 29 لمهرجان أيام قرطاج السينمائية والذي يتواصل الى غاية 10 نوفمبر 2018، بحضور قرابة 500 ضيفا من بلدان عربية و أجنبية.

وتبرز 'الفجر' 15 صور من حفل الإفتتاح الذي شهد حضور العديد من الفنانين  التونسيين و العرب و الأجانب، و كذلك السياسين على غرار رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر و محمد زين العابدين وزير الثقافة و حرمه، إضافة إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد و حرمه.

و تجدر الإشارة إلى أن الإحتطيات الأمنية قد زادت لمزيد ضمان نجاح هذه الدورة، خاصة إثر عملية إرهابية نفذتها إرهابية بتفجير نفسها أول الأسبوع المنقضي بقلب العاصمة التونسية.
15 صورة من حفل إفتتاح الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان 'أيام قرطاج السينمائية' (ألبوم صور)‎
15 صورة من حفل إفتتاح الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان 'أيام قرطاج السينمائية' (ألبوم صور)‎
15 صورة من حفل إفتتاح الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان 'أيام قرطاج السينمائية' (ألبوم صور)‎
15 صورة من حفل إفتتاح الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان 'أيام قرطاج السينمائية' (ألبوم صور)‎
15 صورة من حفل إفتتاح الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان 'أيام قرطاج السينمائية' (ألبوم صور)‎
15 صورة من حفل إفتتاح الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان 'أيام قرطاج السينمائية' (ألبوم صور)‎
15 صورة من حفل إفتتاح الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان 'أيام قرطاج السينمائية' (ألبوم صور)‎
15 صورة من حفل إفتتاح الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان 'أيام قرطاج السينمائية' (ألبوم صور)‎
15 صورة من حفل إفتتاح الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان 'أيام قرطاج السينمائية' (ألبوم صور)‎
15 صورة من حفل إفتتاح الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان 'أيام قرطاج السينمائية' (ألبوم صور)‎
15 صورة من حفل إفتتاح الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان 'أيام قرطاج السينمائية' (ألبوم صور)‎
15 صورة من حفل إفتتاح الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان 'أيام قرطاج السينمائية' (ألبوم صور)‎
15 صورة من حفل إفتتاح الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان 'أيام قرطاج السينمائية' (ألبوم صور)‎
15 صورة من حفل إفتتاح الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان 'أيام قرطاج السينمائية' (ألبوم صور)‎
15 صورة من حفل إفتتاح الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان 'أيام قرطاج السينمائية' (ألبوم صور)‎
طباعة
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