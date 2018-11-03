15 صورة من حفل إفتتاح الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان 'أيام قرطاج السينمائية' (ألبوم صور)‎









إنطلقت اليوم السبت فعاليات الدورة 29 لمهرجان أيام قرطاج السينمائية والذي يتواصل الى غاية 10 نوفمبر 2018، بحضور قرابة 500 ضيفا من بلدان عربية و أجنبية.





وتبرز 'الفجر' 15 صور من حفل الإفتتاح الذي شهد حضور العديد من الفنانين التونسيين و العرب و الأجانب، و كذلك السياسين على غرار رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر و محمد زين العابدين وزير الثقافة و حرمه، إضافة إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد و حرمه.





و تجدر الإشارة إلى أن الإحتطيات الأمنية قد زادت لمزيد ضمان نجاح هذه الدورة، خاصة إثر عملية إرهابية نفذتها إرهابية بتفجير نفسها أول الأسبوع المنقضي بقلب العاصمة التونسية.