الخطوط الجوية: بعض الرحلات قد تتأثر لمتغيرات الأحوال الجوية

أعلنت شركة الخطوط السعودية للطيران أن بعض الرحلات التي تنفذ في عدد من مناطق المملكة قد تتأثر وفقا لمتغيرات الأحوال الجوية في البلاد.

وقالت الخطوط السعودية عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر" اليوم السبت: "ضيوفنا الأعزاء، نظرا لبعض المتغيرات الجوية في بعض مناطق المملكة، قد تتأثر بعض رحلاتنا.. نسعى لخدمتكم دوما شاكرين و مقدرين تفهمكم".

وسبق أن نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، السبت، من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق المملكة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة.

وقالت الهيئة في بيانها إن هطول الأمطار قد يؤدي إلى جريان السيول حتى صباح الأحد.

ويشهد عدد من المدن السعودية هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالزوابع الرعدية امتلأت بسببها بعض الشوارع بالمياه وتوقفت الحركة في العديد منها انتظارا لتصريف المياه أو سحبها.