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مدير جمعية الأورمان: خدماتنا مجانًا 100%.. وذوي الاحتياجات الخاصة جزء منا

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 03:43 ص
مدير جمعية الأورمان: خدماتنا مجانًا 100%.. وذوي الاحتياجات الخاصة جزء منا
اللواء ممدوح شعبان
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هدى عبدالرازق
 
عرض الإعلامي هاني عبدالرحيم، خلال برنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، تقرير مصور يرصد توزيع جمعية الأورمان 25 سماعة طبية.

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان، إن المستحقين فقط هم من يحصلون على السماعات بعض فحص التقارير الطبية، خاصة وأن الخدمات التي تقدمها الجمعية مجانًا 100%.

ولفت إلى أن الجمعية تهتم بتسليم أطراف صناعية للمحتاجين، حيث سلموا على مدار السنوات الماضية 14800 جهاز تعويضي بتكلفة تصل إلى 27 مليون جنيه، معقبًا: "ذوي الاحتياجات الخاصة جزء مننا".
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