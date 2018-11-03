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برشلونة يقلب الطاولة ويصعق فاليكانو في الليجا

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:34 م
برشلونة يقلب الطاولة ويصعق فاليكانو في الليجا
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الفجر الرياضي
 

نجح فريق برشلونة في قلب الطاولة بفوز مثير على رايو فاليكانو بنتيجة 3-2 في لقاء جمع بينهما ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وافتتح البارسا التسجيل عن طريق لويس سواريز في الدقيقة 11 وتعادل فاليكانو في الدقيقة 35 عن طريق خوسي أنخل بوزو ثم أحرز فاليكانو الهدف الثاني عن طريق الفارو جارسيا في الدقيقة 57 وتعادل البارسا عن طريق ديمبيلي في الدقيقة 87 وأحرز سواريز الهدف الثالث للبارسا في الدقيقة 90.

ارتفع رصيد برشلونة للنقطة 24 نقطة في المركز الأول بينما توقف رصيد فاليكانو عند 6 نقاط في المركز 19 قبل الأخير.

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