عاجل.. حبس سائق محمد رمضان بتهمة القتل

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس سائق الفنان محمد رمضان 4 أيام علي ذمه التحقيقات التي تجري معه، لاتهامه بقتل سوداني وإصابة فتاتان تايلنديتين، في حادث تصادم أعلي الطريق الدائري.





كما أمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة بعد مخاطبة السفارة السودانية، والاستماع إلي أقوال الفتاتين.



وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم كان يستقل سيارة ملاكي، قيادته وبجواره زوجة الفنان محمد رمضان واحدي صديقاتها، وأصطدم بسيارة أخري، كان يستقلها السوداني والفتاتان، وأسفر الحادث عن وفاة السوداني وإصابة الفتاتين وزوجة الفنان وصديقتها.



تحرر محضر عن الواقعة، وتم إحالة المتهم للنيابة التي أمرت بقرارها السابق.