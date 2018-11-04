معتز عبد الفتاح: القيادة السياسية تتبنى حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة

قال الدكتور معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية إن القيادة السياسية تتبنى حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة رغم وجود مقاومة من بعض الفئات في المجتمع.



وأضاف "عبدالفتاح"، خلال حواره ببرنامج " هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "cbc"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما ينادي بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي في رقبتنا ولابد أن نساعدهم.

