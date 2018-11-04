معتز عبد الفتاح: القيادة السياسية تتبنى حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
الأحد 04/نوفمبر/2018 - 03:45 صداليا الحسين
قال الدكتور معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية إن القيادة السياسية تتبنى حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة رغم وجود مقاومة من بعض الفئات في المجتمع.
وأضاف "عبدالفتاح"، خلال حواره ببرنامج " هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "cbc"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما ينادي بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي في رقبتنا ولابد أن نساعدهم.
وأضاف "عبدالفتاح"، خلال حواره ببرنامج " هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "cbc"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما ينادي بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي في رقبتنا ولابد أن نساعدهم.
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