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معتز عبد الفتاح: القيادة السياسية تتبنى حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 03:45 ص
معتز عبد الفتاح: القيادة السياسية تتبنى حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
معتز عبد الفتاح
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داليا الحسين
 
قال الدكتور معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية إن القيادة السياسية تتبنى حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة رغم وجود مقاومة من بعض الفئات في المجتمع.

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال حواره ببرنامج " هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "cbc"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما ينادي بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي في رقبتنا ولابد أن نساعدهم.
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